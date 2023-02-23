Ого, який: Демі Роуз у корсетній сукні похизувалася пишним бюстом

Демі Роуз продемонструвала фоловерам в Instagram новий жіночний аутфіт.

Модель постала у сукні, яка складалася із червоного корсету на блискавці і картатої червоно-білої спідниці максі. Корсет чудово підкреслив пишний сексуальний бюст і тонку талію Демі.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Образ вона доповнила червоно-білою картатою хусткою, яку накинула ззаду на руки, і червоно-чорними чоботами.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Роуз зробила високу зачіску, випустивши кілька пасом, і макіяж із червоною помадою і рум'янами.

"Помріяла серед квітів кілька годин", - підписала знімки модель.

Нагадаємо, раніше Демі Роуз у чорно-білому бікіні похизувалася сексуальними пишними сідницями.

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