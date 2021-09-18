Ого, який: Демі Роуз у ромпері з декольте похизувалася великим бюстом

Британська "Кім Кардашян" продемонструвала черговий провокаційний лук.
Демі Роуз не може жити без відвертих фотосесій. Дівчина знову влаштувала собі фотосет у пікантному образі.
Перед камерою красуня постала у чорному обтислому ромпері з глибоким відвертим декольте, який дозволив їй продемонструвати свої великі сексуальні груди.
Аутфіт Демі доповнила укладанням з локонами, макіяжем з червоною помадою і окулярами-лисичками у білій оправі. Вона також похизувалася своїми пишними апетитними сідницями на камеру.
Позувала Роуз біля червоного кабріолета, який ми раніше бачили на її знімках в Instagram.
Ще вона показала фото, на якому позувала біля вертольота. Одягнена вона була у топ на зав'язках, одягнений на голе тіло, і велосипедки.
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