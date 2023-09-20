Ого, який: Демі Роуз у відвертому бікіні похизувалася пишним сексуальним бюстом

Демі Роуз показала фоловерам в Instagram свій сміливий образ із фестивалю Burning Man, який щороку відбувається в пустелі Блек-Рок у Неваді.

Для тусовки модель обрала відверте червоне бікіні, прикрашене стразами. Ліф у вигляді крапель чи полум'я прикривав лише невелику частину її пишних грудей.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Свій аутфіт Роуз доповнила червоним літнім пальтом, червоним чокером із квіткою, браслетом і лижними окулярами в червоній оправі. Модель наростила волосся, зробила локони та заплела кіски. На обличчі був ніжний макіяж із пишними віями.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

В такому аутфіті Демі мала дуже спокусливий вигляд, а від її сексуального бюсту просто неможливо відірвати погляд.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, раніше Демі Роуз продемонструвала свої великі груди без бюстгальтера.

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