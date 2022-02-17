Ого, який: модель із Саудівської Аравії блиснула пишним бюстом на Тижні моди

Ого, який: модель із Саудівської Аравії блиснула пишним бюстом на Тижні моди

Манекенниця Roz з'явилася на Тижні моди в Нью-Йорку в образі з акцентом на відвертому декольті.

Модель Roz із Саудівської Аравії потрапила до об'єктів папараці під час Нью-Йоркського Тижня моди. Красуня відвідала фешнпоказ Blonds.

Roz мала чудовий вигляд. На ній був чорний корсет, розшитий золотистим декором і прикрашений торочкою з каміння. Корсет ідеально підкреслив пишні груди манекенниці, якими вона сяяла на камери.

Модель Roz / Getty Images

Верх модель поєднала з чорними широкими штанями та чорними гостроносими туфлями.

Roz зробила укладання з бічним проділом, вечірній макіяж і прикрасила шию золотим широким ланцюжком. У вухах були золоті сережки.

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