Ого, який образ: Ешлі Робертс одягла латексну сукню за 31 тисячу гривень

43-річна Ешлі Робертс — ексзірка гурту The Pussycat Dolls і ведуча на британському радіо, — відвідала церемонію вручення премії Virgin Atlantic Attitude Awards, яка відбулася в Лондоні. Захід цього року проводився у 13-те.

На червону доріжку Ешлі вийшла у дуже провокаційному вбранні – латексній сукні від британського бренду Poster Girl. Це була обтисла мідісукня з високим розрізом на спідниці, що відкривав її ноги.

Однак головну увагу у вбранні привертало, звичайно ж, декольте, адже воно було дуже глибоким і з вогняними деталями на ліфі. Носила вбрання Ешлі з чорними туфлями, декількома прикрасами, зачіскою та яскравим макіяжем.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Вартість такої сукні майже 32 тисячі гривень.

Сукня Ешлі Робертс

На своїй сторінці в Instagram Робертс також показала кілька фото у цій сукні.

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