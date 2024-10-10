Ого, який образ: Ешлі Робертс одягла латексну сукню за 31 тисячу гривень

Знаменита красуня продемонструвала ефектну сукню на церемонії у Лондоні.
43-річна Ешлі Робертс — ексзірка гурту The Pussycat Dolls і ведуча на британському радіо, — відвідала церемонію вручення премії Virgin Atlantic Attitude Awards, яка відбулася в Лондоні. Захід цього року проводився у 13-те.
На червону доріжку Ешлі вийшла у дуже провокаційному вбранні – латексній сукні від британського бренду Poster Girl. Це була обтисла мідісукня з високим розрізом на спідниці, що відкривав її ноги.
Однак головну увагу у вбранні привертало, звичайно ж, декольте, адже воно було дуже глибоким і з вогняними деталями на ліфі. Носила вбрання Ешлі з чорними туфлями, декількома прикрасами, зачіскою та яскравим макіяжем.
Вартість такої сукні майже 32 тисячі гривень.
На своїй сторінці в Instagram Робертс також показала кілька фото у цій сукні.
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