Ого, який: порноакторка-трансгендер у мереживній білизні продемонструвала пишний бюст

Американська порноакторка-трансгендер Брітні Кейд вчергове потішила фоловерів своїм пікантним фото в Instagram.

Цього разу дівчина позувала у чорній мереживній білизні від Victoria’s Secret, у якій продемонструвала пишні сексуальні груди.

Брітні Кейд/Instagram

Брітні зробила укладання з локонами і макіяж із нарощеними довгими віями. На шиї у неї був ланцюжок із підвіскою у вигляді її імені.

Нагадаємо, минулого разу Брітні Кейд у бікіні лимонного кольору зі стразами позувала перед камерою у зухвалій позі.

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