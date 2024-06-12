Оголена біля водоспаду: топмодель Алессандра Амбросіо знялася для глянцю

Бразилійка з'явилася на сторінках португальського журналу.
43-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — стала головною зіркою нового випуску Vogue Portugal. Для обкладинки глянцю манекенниця позувала повністю оголеною. Локацією для зніманнь було обрано водоспад.
Вона позувала у воді, прикриваючи груди руками.
Взагалі вся фотосесія була знята в Португалії та присвячена її природним красам. На одному з кадрів Але позує у ніжно-блакитній сукні на тлі Атлантичного океану.
Також Амбросіо приміряла "голу" сукню, розшиту перлами, в'язану сукню шоколадного відтінку, а також ще кілька шовкових вбрань, в яких модель мала дуже жіночний і ніжний вигляд.
Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо сходила на тренування. Вона була знята фотографами, коли поверталася зі спортзалу. Одягнена ексмодель Victoria's Secret була в короткий сірий топ, на плечі зав'язала сіру толстовку і була у світло-сірих спортивних джогерах. Але взула кросівки, одягла сонцезахисні окуляри зі світлими лінзами та в руках несла кавову сумку Birkin.
Читайте також:
- У червоній сукні-сорочці: Алессандра Амбросіо під прицілом папараці на вулиці в Лос-Анджелесі
- У рожевій сукні з чорними бантами: бразильська супермодель Алессандра Амбросіо в Каннах
- Як подруги: топмодель Алессандра Амбросіо із донькою сходила на весілля відомого фотографа