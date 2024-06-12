Оголена біля водоспаду: топмодель Алессандра Амбросіо знялася для глянцю

43-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — стала головною зіркою нового випуску Vogue Portugal. Для обкладинки глянцю манекенниця позувала повністю оголеною. Локацією для зніманнь було обрано водоспад.

Вона позувала у воді, прикриваючи груди руками.

Взагалі вся фотосесія була знята в Португалії та присвячена її природним красам. На одному з кадрів Але позує у ніжно-блакитній сукні на тлі Атлантичного океану.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Також Амбросіо приміряла "голу" сукню, розшиту перлами, в'язану сукню шоколадного відтінку, а також ще кілька шовкових вбрань, в яких модель мала дуже жіночний і ніжний вигляд.

Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо сходила на тренування. Вона була знята фотографами, коли поверталася зі спортзалу. Одягнена ексмодель Victoria's Secret була в короткий сірий топ, на плечі зав'язала сіру толстовку і була у світло-сірих спортивних джогерах. Але взула кросівки, одягла сонцезахисні окуляри зі світлими лінзами та в руках несла кавову сумку Birkin.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

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