Оголена і сексуальна: фіналістка "Холостяка" звабливо позувала у ванні

Дана Оханська знялася у пікантній фотосесії.

Фіналістка 10-го сезону шоу "Холостяк" – Дана Оханська – знялася у відвертій фотосесії, в якій вона постала оголеною.

Красуня звабливо позувала у ванні, демонструючи стрункі ноги. Оголені груди вона прикрила рукою. Волосся Оханській накрутили і зробили ніжний макіяж.

Дана Оханська / Instagram Дани Оханської

Дана Оханська / Instagram Дани Оханської

Біля ванни стояли вазони з рослинами.

Дана Оханська / Instagram Дани Оханської

"Треба вміти відпускати людей… З якими хоч і приємно. І начебто комфортно. Але з якими в силу певних обставин вам не однією дорогою. Так буває. Як би вам шкода не було, що або нічого так і не почалося, або так і не змогло продовжитися, - треба відпускати.

Ви вірите в те, що якщо це ваша людина, то рано чи пізно обставини самі складуться так, що вам стане однієї дорогою??? Я, швидше так, ніж ні. Але підлаштовувати ці обставини, боротися за когось, "из кожи вон лезть", аби тільки разом, - це все нікому не треба, це все в минулому. Востаннє, під час моєї участі в "Холостяк" @holostyakstb цей проєкт - це найкращий психологічний тренінг у моєму житті, головний меседж з якого (для мене) - не треба нікому нічого доводити. От і не доводжу. І хоча мабуть це реалітішоу ще довго буде різними способами "наздоганяти" мене, я надаю перевагу залишатися просто спостерігачем. І робити висновки.

Всім бажаю внутрішнього тепла в цю морозну погоду. Зігрівайте одне одного", - написала Оханська.

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