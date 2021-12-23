Оголена і з келихом: переможниця "Холостяка-11" грайливо позувала в ліжку

Анна Богдан поділилася пікантним фото.

Переможниця 11-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк", кохана Михайла Заливака – Анна Богдан, опублікувала в Instagram пікантний знімок, зроблений у спальні.

Позувала дівчина оголеною в ліжку, закутавшись у білу ковдру. На ній були білі шкарпетки. У руці вона тримала келих із білим вином.

Ганна Богдан / Instagram Анни Богдан

"Новий рік – це момент, коли за столом збираються найдорожчі люди. Тому в цей момент хочеться розділити з ними найкраще: душевні розмови, улюблені з дитинства страви та пляшку хорошого вина", — написала Богдан.

Раніше Анна продемонструвала вечірній образ у чорній сукні з оголеною спиною. Волосся вона зібрала в хвіст, прикрасивши його чорним бантиком, зробила гарний макіяж і одягла на вуха довгі золотисті сережки, а на шию – золотисте намисто з перлами.

Ганна Богдан / Instagram Анни Богдан

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