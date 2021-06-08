Оголена на камені: Кендіс Свейнпоул знялася у відвертому фотосеті

Модель повністю роздяглася перед камерою.
32-річна південноафриканська модель і один з "ангелів" Victoria's Secret — Кендіс Свейнпоул, стала головною зіркою червневого випуску журналу Madame Figaro.
Знімання проходили на Багамах, на березі Атлантичного океану. Автор фотосету став фешнфотограф Девід Ромер. Перед його камерою Кендіс повністю роздяглася і позувала на каменях і в воді.
Також Свейнпоул приміряла кілька злитих купальників і бікіні. Дівчина має приголомшливий вигляд.
Стиліст знімання Изабель Дюпре показала в своєму фотоблогу кілька кадрів з бекстейджу.
Нагадаємо, раніше Кендіс Свейнпоул в чорному топі і плавках продемонструвала стійку на голові.
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