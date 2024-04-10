Оголена на ліжку: Павліна Порізкова поділилася відвертим фото у своє 59-річчя

9 квітня чеській моделі, актрисі та письменниці Павліні Порізковій виповнилося 59 років. На честь такої дати вона опублікувала у Instagram доволі відверте фото.

Павліна Порізкова, instagram.com/paulinaporizkov/

Модель позувала повністю оголеною сидячи на ліжку. Інтимні місця жінка прикрила ковдрою.

"Іменинниця у святковому костюмі. Останній рік моїх п'ятдесяти. Це було найгірше, найважче і водночас яскраве десятиліття в моєму житті. Я пишаюся тим, що досягла 59-го рівня! І я продовжуватиму пишатися кожним рівнем, який я пройду у цій грі життя. Я ніколи не почувала себе краще, ніж зараз", — написала Павліна під знімком.

І додала: "Для тих із вас, хто знову читатиме мені лекції про вік і наготу: мені знадобилося 59 років, щоб відчути себе настільки впевнено і вільно від сорому, і я бажаю вам того ж".

Нагадаємо, раніше Павліна Порізкова позувала у чорному бікіні у білий горох.

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