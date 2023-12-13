Оголена на ліжку: Тіна Кунакі поділилася відвертими знімками з відпочинку

26-річна французька модель та колишня дружина Венсана Касселя – Тіна Кунакі – ділиться знімками з островів Теркс та Кайкос, що у Карибському морі.

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На одному з них вона позує повністю оголеною, лежачи на ліжку в номері з панорамними вікнами. А також лежачи в смарагдовому бікіні на пірсі і хизуючись своїми сідницями.

Тіна Кунакі на відпочинку / Фото: Instagram Тіни Кунакі

Тіна Кунакі на відпочинку / Фото: Instagram Тіни Кунакі

Під фото фоловери засипали її хвалебними коментарями, хоча були й ті, хто поцікавився, де в цей час перебуває її донька – 4-річна Амазоні, і хто за нею дивиться.

Нагадаємо, раніше Тіна Кунакі показувала, як вона разом із Емілі Ратаковскі разом відпочивають на березі океану. Дівчата в яскравих бікіні позували на пляжі, посміхаючись і обіймаючись.

Тіна Кунакі та Емілі Ратаковскі / Фото: Instagram Тіни Кунакі

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