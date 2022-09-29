Оголена Ріта Ора поплавала в рожевій ванні та показала фото

Ора набрала повну ванну води та позувала оголеною, прикриваючи пікантні частини тіла руками. Її волосся було мокрим, вона була в сережках і з численними браслетами на зап'ястях.

Вже давно в пресі ходять чутки, що минулого літа Ріта вийшла заміж за режисера Тайку Вайтіті. Пара не підтверджує шлюбу, проте приятель і перукар Джеймс Браун привітав пару тим самим підтвердивши чутки.

(гортайте фото праворуч)

Сама ж Ора не приховує, що дуже закохана в Тайку. Та й під час спільних виходів на червону доріжку співачка просто світиться від щастя.

"Я завжди хотіла бути у стосунках, як у мами з татом. Мої батьки разом уже понад 30 років, тому для мене це завжди було любов'ю, пошуком партнера та всім цим, тому я дуже щаслива, що зробила це. Я зробила цей вибір. Це зробило мене щасливою, і я люблю Тайку. Він такий кумедний і милий", — сказала співачка в подкасті Джеймі Вінстон.

Тайка Вайтіті та Ріта Ора / Фото: Getty Images

Читайте також: