Оголена та з гарним макіяжем: переможниця "Холостяка-11" поділилася пікантною світлиною

Оголена та з гарним макіяжем: переможниця "Холостяка-11" поділилася пікантною світлиною

Анна Богдан топлес похизувалася гарним мейком та зачіскою.

Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" та дівчина Михайла Заливака — Анна Богдан – опублікувала в Instagram пікантне фото. На ньому дівчина постала оголеною. Вона позувала у профіль.

Свій відвертий образ Анна доповнила гарним макіяжем у бронзово-кавових відтінках та з чорними стрілками. Волосся її укладене в акуратну зачіску з локонами.

Ганна Богдан / Instagram Анни Богдан

"-Які плани? -Бути щасливою. -Я маю на увазі сьогодні. — Не бачу різниці", — написала під фото Богдан.

Раніше Анна розповіла, що їй допомогло схуднути на 14 кілограмів за півроку.

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