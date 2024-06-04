Оголена у кавових зернах: Софія Вергара показала відверте ретрофото

Багато селебрітів крім кар'єри в шоу-бізнесі займаються ще якоюсь справою: відкривають ресторани, засновують бренди одягу, випускають алкогольні напої. 51-річна колумбійська акторка та ведуча Софія Вергара, яка нещодавно перенесла операцію на коліні, теж вирішила не відставати від них.

У своєму Instagram вона опублікувала архівне фото, на якому позує повністю оголеною, лежачи у кавових зернах. Як виявилося, фото є посиланням на майбутній бізнес зірки. Софія запускає власний кавовий бренд, керуючись своєю особистою пристрастю до високоякісної кави.

Нагадаємо, раніше Софія Вергара приїхала на шоу America's Got Talent, у якому є членом журі. Зірка була одягнена у сірий світшот та спортивні штани-кльош у поєднанні з босоніжками на підборах джинсового кольору. На плечі у актриси висіла об'ємна та її улюблена сумка Christian Dior.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

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