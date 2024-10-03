Оголена у ліжку: вагітна дівчина Венсана Касселя поділилася відвертою фотографією

Модель радує своїх фоловерів "вагітними" знімками.
27-річна австралійська модель бразильського походження – Нара Баптиста – зараз перебуває в очікуванні своєї першої дитини, батьком якої є її бойфренд – 57-річний актор Венсан Кассель, з яким вони нещодавно відзначили першу річницю стосунків.
Дівчина не приховує своє цікаве становище, а навпаки, публікує пікантні "вагітні" фото. Нара позує повністю оголеною в ліжку.
Також вона показала своє дитяче фото та кілька знімків із новою короткою стрижкою.
Венсак Кассель теж залишив свій коментар під публікацією: "Ця матуся….", — і додав емодзі з очима-сердечками.
Нагадаємо, раніше вагітна Нара Баптиста у короткому топі та з оголеним животом сходила на карнавал.
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