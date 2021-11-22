Оголена у ванні: "Холостячка" Злата Огнєвіч поділилася рецептом скрабу для тіла у домашніх умовах

Оголена у ванні: "Холостячка" Злата Огнєвіч поділилася рецептом скрабу для тіла у домашніх умовах

Співачка розповіла про улюблений б'юті-ритуал і поділилася рецептом скрабу, який можна зробити вдома.

Головна героїня романтичного реалітішоу "Холостяка" – Злата Огнєвіч – опублікувала в Instagram гарячі знімки із відвертої фотосесії авторства Оксани Кирик.

Злата Огнєвіч/Фото Оксани Кирик

Злата Огнєвіч/Фото Оксани Кирик

Співачка позувала оголеною у ванні з пінкою. Злата була з укладанням, насиченим макіяжем з акцентом на червоній помаді та з елегантними сережками.

Злата Огнєвіч/Фото Оксани Кирик

Огнєвіч також поділилася улюбленим б'юті-ритуалом, який вона робить у свій вихідний. Артистка організовує вдома SPA. Вона включає улюблену музику, набирає повну ванну води та запалює свічки. У ванну додає піну з олією лаванди, троянди або бергамоту. І так релаксує.

Злата Огнєвіч/Фото Оксани Кирик

Злата Огнєвіч/Фото Оксани Кирик

Ще вона поділилася рецептом скрабу для тіла, який робить удома сама:

Злата Огнєвіч/Фото Оксани Кирик

"Поділюся секретом: я вже давно роблю скраб для тіла сама. Після того, як перепробувала кучу органічних, супер-дорогих і салонних скрабів, знайшла свій рецепт і вважаю його найкращим за своїм ефектом!

Ось він:

мелена кава, 3-4 ст. л. Я люблю брати lavazza, gemini, illy. Щоб він був класної якості;

тростинний цукор, 3-4 ст.

кілька крапель улюбленої олії для аромату;

мед, 2-3 ст. л. (у мене немає алергії, якщо у вас є - замініть на органічний гель);

гель з вербеною. Додаю на око, для в'язкості;

Добре перемішую до утворення однорідної маси і наношу на тіло. Він так смачно пахне, що хочеться з'їсти. Приємного вечора!"

Злата Огнєвіч/Фото Оксани Кирик

Нагадаємо, минулої п'ятниці відбувся 10-й випуск проєкту "Холостячка". Якщо ви пропустили церемонію троянд і не знаєте, з ким із чоловіків Злата попрощалася, тоді вам сюди.

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