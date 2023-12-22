Оголені, але у ботфортах: Клаудія Шиффер показала архівне фото із супермоделями 90-х

53-річна супермодель 90-х – Клаудія Шиффер – останнім часом часто показує архівні знімки, зроблені ще на вершині її модельної кар'єри. Мабуть, так вона просуває свою книгу Captivate! — збірку фотографій зі свого власного архіву авторства легендарних фешн-фотографів 90-х.

Клаудія Шиффер / Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Так, вона показала обкладинку журналу iD, на якій вона позує в компанії Єви Герцигови та Гелени Крістенсен. Дівчата зображені оголеними, вони одягнені лише у чорні чоботи-ботфорти. А на наступному фото Клаудія прикриває груди величезною сумкою.

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"Пам'ятаю, у мене був тендиніт на обох колінах після тенісу та балету, я була вся перев'язана і ледве рухалася, але довелося підніматися на знімання", — написала в коментарях Гелена.

Нагадаємо, раніше компанія Mattel випустила ляльку у вигляді моделі — Клаудія Шиффер стала Барбі у сукні Versace. Лялька випущена в легендарній блакитній сукні з фігурним ліфом, в якій модель виходила на подіум в рамках показу колекції осінь-зима Atelier Versace в 1994 році.

Клаудія Шиффер / Фото: Instagram Клаудии Шиффер

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