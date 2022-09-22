Оголені частини тіла, міні та вибілені брови: епатажні образи моделі Джулії Фокс

Джулія Фокс блискавично увірвалася у світ шоубізнесу завдяки своєму короткому роману з репером Каньє Вестом і тепер намагається вести активне світське життя та підтримувати імідж епатажної світської левиці.

Акторка і модель з'являється на публіці в дуже відвертих образах і зовсім не боїться показувати своє тіло і слідувати трендам. Саме тому, як тільки у світі з'явився тренд на вибілені брови, Фокс одразу вирішила випробувати його на собі. Доповнює вона образ зазвичай чорним, червоним чи сірим макіяжем очей та блідим обличчям. На відміну від багатьох зірок Джулія відмовляється від щільних тональних основ.

За останні дні дівчина встигла засвітитися на кількох Тижнях моди у сміливих луках. Вчора вона відвідала показ у Мілані The Diesel Fashion Show, для якого вбралася в синій лук, лаковані чоботи, а також їй зробили специфічну зачіску з фарбою, яка повторювала принт на її вбранні.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Днем раніше в тому ж Мілані вона вийшла на публіку в купальнику із золотою фурнітурою та шкіряному комплекті із градієнтним забарвленням.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

А ось під час Тижня моди у Нью-Йорку епатажна знаменитість вирішила взагалі нічого не приховувати. Перед камерами Джулія з'являлася без білизни, у прозорих сукнях, шкіряних вбраннях і навіть у чомусь схожому на хвіст русалки.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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