Оголила частину тазу і лобка: американська модель у відвертому образі вийшла на прогулянку

Білявка Джой Корріган обрала для свого виходу у світ гламурний провокаційний лук.
28-річна американська модель Джой Корріган привернула увагу папараці провокаційним луком. Білявка вийшла на прогулянку Лос-Анджелесом у відвертому рожевому вбранні.
Кроптоп мав вирізи на грудях і зав'язки навколо талії. Асиметричну спідницю Джой одягла якомога нижче, оголивши верхню частину тазу і лобка. Манекенниця напевно хотіла похизуватися своїм пласким животом і накачаним пресом.
Аутфіт Корріган доповнила чорним маскуліним жакетом оверсайз і чорними чоботами на високій платформі. На плечі висіла світла сумка.
Модель розпустила волосся, а в макіяжі зробила акцент на рожевій помаді. У вухах були – довгі золотисті сережки, а на шиї – делікатний золотий ланцюжок.
Нагадаємо, литовська модель Дейманте Гуобайт з'явилася на вулицях Маямі у прозорій сукні з глибоким декольте і високим розрізом, під якою на ній було чорне бікіні.
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