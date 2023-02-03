Оголила частину тазу і лобка: американська модель у відвертому образі вийшла на прогулянку

Білявка Джой Корріган обрала для свого виходу у світ гламурний провокаційний лук.

28-річна американська модель Джой Корріган привернула увагу папараці провокаційним луком. Білявка вийшла на прогулянку Лос-Анджелесом у відвертому рожевому вбранні.

Кроптоп мав вирізи на грудях і зав'язки навколо талії. Асиметричну спідницю Джой одягла якомога нижче, оголивши верхню частину тазу і лобка. Манекенниця напевно хотіла похизуватися своїм пласким животом і накачаним пресом.

Джой Корріган / Фото: Getty Images

Аутфіт Корріган доповнила чорним маскуліним жакетом оверсайз і чорними чоботами на високій платформі. На плечі висіла світла сумка.

Джой Корріган / Фото: Getty Images

Модель розпустила волосся, а в макіяжі зробила акцент на рожевій помаді. У вухах були – довгі золотисті сережки, а на шиї – делікатний золотий ланцюжок.

Нагадаємо, литовська модель Дейманте Гуобайт з'явилася на вулицях Маямі у прозорій сукні з глибоким декольте і високим розрізом, під якою на ній було чорне бікіні.

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