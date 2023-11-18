Оголила ноги і сексуальне декольте: зірка реаліті у спокусливому аутфіті потрапила під приціл папараці

Емма Ернан завжди підкреслює свої ідеальні ноги короткими вбраннями.

Папараці заскочили зірку американського реалітішоу Selling Sunset – Емму Ернан – на вулицях Лос-Анджелеса. Красуня, як завжди, обрала для свого виходу пікантний лук.

На дівчині був джинсовий ромпер, верхні ґудзики якого вона розстебнула і продемонструвала сексуальне декольте. А ще Ернан у цьому луку похизувалася стрункими ногами.

Емма Ернан / Фото: Associated Press

Дівчина доповнила образ чоботами від Fendi із зображенням фірмової монограми і білою круглою сумочкою Chanel.

Емма зробила укладання з локонами і боковим проділом, макіяж із пишними віями, французький манікюр і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.

Нагадаємо, раніше Емма Ернан вийшла на прогулянку у мініатюрній сукні з різнокольоровим принтом і без бретельок.

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