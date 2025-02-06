Оголила плече: Рене Зеллвеґер на прем'єрі фільму "Бріджит Джонс" у Римі

Під час промотуру до фільму "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" акторка зробила своєю фішкою відкриті плечі.
Рене Зеллвеґер на кожній презентації картини з'являється у сукнях з відкритими плечима, і це має витончений та елегантний вигляд.
Під час прем'єрного показу фільму в Римі Рене вийшла до фотографів у чорному костюмі, що складався з жакета і широких штанів. Речі були виконані з важкого щільного оксамиту, жакет мав лише один рукав і був декорований сріблястою гламурною вставкою тканини.
Образ вона доповнила зачіскою з зібраним у низький пучок волоссям, лаконічним макіяжем та кількома гламурними масивними каблучками на руках.
Раніше 55-річна зірка одягала вбрання з відкритим плечем від Maison Margiela з колекції осінь-зима 2014. Вона вбралася так для фотоколу в Римі.
В український прокат фільм вийде перед Днем усіх закоханих 13 лютого.
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