Оголила плечі і підкреслила живіт: Карлі Клосс зворушила шанувальників знімком із сином

Карлі разом зі своєю родиною та маленьким сином Леві зібралися в неділю на обід. У Instagram Stories Карлі опублікувала цей милий кадр, на якому син ніжно цілує її у живіт.

Клосс зображена в ніжно-блакитній сукні міді з відкритими плечима від Anna Quan, яка обтискає її великий живіт. На шиї у моделі було кілька золотих підвісок, волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж. Малюк Леві, якого Карлі виховує зі своїм чоловіком Джошем Кушнером, одягнений у картату сорочку, білі джинсові шорти і взутий у білі кросівки на липучках.

Карлі Клосс з сином Леві / Фото: Instagram Карлі Клосс

Також у своєму блогу Карлі Клосс поділилася ще одним милим знімком, на якому вона заскочена лежачи на підлозі в дитячій кімнаті, а її син Леві сидить на ній зверху, витягнувши ноги. Кадр модель підписала: "Життя останнім часом".

Сина Карлі Клосс народила в березні 2021 року. А через два з половиною роки на світ з'явиться їхня із Джошем друга дитина.

Читайте також: