Оголила плечі: Лотті Мосс у сукні з драпуванням і пікантним декольте сходила на вечірку

Оголила плечі: Лотті Мосс у сукні з драпуванням і пікантним декольте сходила на вечірку

23-річна британська модель обрала для свого виходу стримане, але сексуальне вбрання.

Лотті Мосс відвідала вечірку Perfect Magazine і лондонського тижня моди NoMad, присвячену святу Perfect Issue One "Радість" та офіційного запуску NoMad London.

Красуня мала сексуальний вигляд у кремовій сукні міді з драпуванням, оголеними плечима і пікантним декольте. Вбрання прекрасно сиділо на її стрункій фігурі.

Лотті Мосс / Getty Images

Мосс вирішила відмовитися від прикрас. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску, чубчик трішки спадав їй на очі, також вона зробила максимально природний макіяж.

Вбрання Лотті поєднала з чорними шкіряними чоботами з квадратними носками.

На вечірці також побували племінниці принцеси Діани — леді Кітті, Амелія і Еліза Спенсери. Вони сяяли у схожих образах total black, в яких мали ефектний вигляд.

Леді Амелія, Кітті і Еліза Спенсер / Getty Images

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