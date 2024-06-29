Оголила плечі: Сара Джессіка Паркер із "Сексу і мста" на зніманнях у Нью-Йорку

Зірка не перестає дивувати вбраннями.
Одна із найзнаменитіших модниць Нью-Йорка – 59-річна Сара Джессіка Паркер – потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку під час знімань. Зараз у цьому місті вирує робота над третім сезоном серіалу "І просто так…", який є продовженням культового "Секс і міста" і знову розповідає історію Керрі Бредшоу.
28 червня акторка з'явилася на вулиці в цікавому вбранні, оскільки поєднала бриджі в стилі галіфе й відтінку капучіно, з графітовою сорочкою з деніму, у якої були рукави три чверті та ґудзики. Сорочка також мала цікаве декольте, яке оголювало плечі артистки.
Цей образ завершували туфлі з гламурними ремінцями на підборах та сумка-шопер.
Днем раніше її заскочили на вулиці з романтичною зачіскою, оскільки її волосся прикрашала біла квітка. Це укладання дуже личило знаменитості.
Знімання третього сезону серіалу "І просто так..." стартували у травні цього року. Анонсували початок роботи актори, показавши свої сценарії у соцмережі.
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