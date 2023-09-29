Оголила плечі у сексуальній сукні: Емілі Ратаковскі відвідала модне шоу у Парижі

32-річна модель приїхала на показ Loewe на Тижні моди у столиці Франції у червоній сукні без бретельок, з довгими рукавами та високим розрізом спереду, продемонструвавши свої стрункі ноги. До образу модель підібрала високі шкіряні чоботи на підборах.

Красуня мала яскравий та дуже ефектний вигляд. Її каштанове волосся спадало на плечі і було накручене легкими хвилями, на обличчі був макіяж у теплих відтінках, що підкреслює її природну красу. А від прикрас Ратаковскі повністю відмовилася.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

А ось зірку Playboy Памела Андерсон у Парижі сфотографували без макіяжу. Вона з'явилася на показі Isabel Marant, де мала максимально природний вигляд. Її навіть важко було впізнати.

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