Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Оголила плечі у сексуальній сукні: Емілі Ратаковскі відвідала модне шоу у Парижі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
307
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Оголила плечі у сексуальній сукні: Емілі Ратаковскі відвідала модне шоу у Парижі

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Модель Емілі Ратаковскі відвідала чергове модне шоу в рамках Паризького тижня моди.

32-річна модель приїхала на показ Loewe на Тижні моди у столиці Франції у червоній сукні без бретельок, з довгими рукавами та високим розрізом спереду, продемонструвавши свої стрункі ноги. До образу модель підібрала високі шкіряні чоботи на підборах.

Красуня мала яскравий та дуже ефектний вигляд. Її каштанове волосся спадало на плечі і було накручене легкими хвилями, на обличчі був макіяж у теплих відтінках, що підкреслює її природну красу. А від прикрас Ратаковскі повністю відмовилася.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

А ось зірку Playboy Памела Андерсон у Парижі сфотографували без макіяжу. Вона з'явилася на показі Isabel Marant, де мала максимально природний вигляд. Її навіть важко було впізнати.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
307
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація