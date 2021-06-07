Оголила живіт і засвітила груди: Кайлі Дженнер приміряла відверте вбрання

Зірка любить відверті луки.

У своєму фотоблогу зірка реаліті-шоу, бізнесвумен і мільярдерка Кайлі Дженнер похизувалася відвертим вбранням.

Кайлі Дженнер / Instagram Кайлі Дженнер

Вона вдягла напівпрозору строкату сукню, що складалася з довгої спідниці і топа, більше схожого на хустку, яка ледве прикриває груди. Вбрання ефектно підкреслило пишні форми дівчини.

Кайлі Дженнер / Instagram Кайлі Дженнер

Свій образ Дженнер доповнила золотими браслетами і сережками-кільцями.

"Хочеться знову бути тут", — підписала знімки Кайлі. Мабуть, фото були зроблені під час останньої відпустки зірки.

Кайлі Дженнер / Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / Instagram Кайлі Дженнер

Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер ніжилася на шезлонгу біля басейну в в'язаному коричневому купальнику з люрексом від бренду Alameda Turquesa. Бікіні Кайлі було прикрашено дрібними квітами, в'язаними гачком, і перлинами.

Кайлі Дженнер / Instagram Кайлі Дженнер

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