Оголила живіт і засвітила груди: Кайлі Дженнер приміряла відверте вбрання

Зірка любить відверті луки.
У своєму фотоблогу зірка реаліті-шоу, бізнесвумен і мільярдерка Кайлі Дженнер похизувалася відвертим вбранням.
Вона вдягла напівпрозору строкату сукню, що складалася з довгої спідниці і топа, більше схожого на хустку, яка ледве прикриває груди. Вбрання ефектно підкреслило пишні форми дівчини.
Свій образ Дженнер доповнила золотими браслетами і сережками-кільцями.
"Хочеться знову бути тут", — підписала знімки Кайлі. Мабуть, фото були зроблені під час останньої відпустки зірки.
Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер ніжилася на шезлонгу біля басейну в в'язаному коричневому купальнику з люрексом від бренду Alameda Turquesa. Бікіні Кайлі було прикрашено дрібними квітами, в'язаними гачком, і перлинами.
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