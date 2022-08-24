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Оголилася за власним бажанням: Кейт Мосс голосно заявила про свій новий бренд

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Оголилася за власним бажанням: Кейт Мосс голосно заявила про свій новий бренд

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Супермодель Кейт Мосс оголосила про запуск нового косметичного бренду та показала перший рекламний кадр, дивлячись на який, неможливо пройти повз.

Раніше Кейт Мосс розповідала про досвід, який її травмував на початку її кар'єри, коли їй доводилося оголюватися на камеру і вона дуже соромилася це робити.

Сьогодні, коли Кейт 48 років, вона робить те саме, але вже з власної ініціативи. Манекенниця поділилася у своєму Instagram рекламним роликом свого нового бренду косметики Cosmoss. І повністю роздягнулася для короткого рекламного відеоролика.

Бренд Cosmoss випускатиме засоби для догляду за собою. Його запуск відбудеться 1 вересня 2022 року. У чорно-білому ролику Мосс заходить у воду оголеною, а в підписі написано:

"Захопливий і чарівний. Cosmoss — це турбота про себе, створена для сучасного життя та подорожі". Очевидно, косметика, яку продаватиме Кейт Мосс, буде натурального походження.

Нагадаємо, британська модель також співпрацює із брендом Diet Coke. У липні вона відвідала вечірку в Лондоні, яка була присвячена цій колаборації.

Кейт Мосс / © Getty Images
Кейт Мосс / Фото: Getty Images

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