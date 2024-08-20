Ох і спокусниця: британська модель у білому бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Джессіка Гейл влаштувала імпровізовану фотосесію на пляжі на тлі пальм.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram серію пляжних знімків.

Красуня позувала перед фотокамерою у білому бікіні, яке чудово підкреслило її гарну засмагу.

Джессіка Гейл

Гейл із різних ракурсів продемонструвала струнку фігуру, а також похизувалася пружними і сексуальними сідницям.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

У неї було вологе волосся, макіяж на обличчі і золоті прикраси на руках.

Джессіка Гейл

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл влаштувала пікантний фотосет під час морської прогулянки на яхті в ефектному купальнику з "хижим" принтом і металевою фурнітурою.

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