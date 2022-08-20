Ох і спокусниця: Демі Роуз у білому бікіні похизувалася пишними сідницями

Британська модель показала нові світлини з відпочинку на острові Міконос.

Демі Роуз не припиняє тішити фоловерів пікантними знімками з відпочинку у Греції.

Цього разу красуня опублікувала в Instagram знімки, на яких вона постала у білому бікіні, ліф якого був розв'язаний. Позувала вона в басейні з чудовим виглядом на море.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

На одному із фото Демі похизувалася своїми пишними сексуальними сідницями. Вона була без ліфу.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Раніше Роуз уже вихвалялася великими сідницями у жовтих стрингах.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

НагадаємоМинулого разу спокусниця Демі показала гаряче фото з пляжу, на якому позувала без бюстгальтера.

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