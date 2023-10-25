Ох і спокусниця: Демі Роуз у прозорому боді продемонструвала сексуальне тіло

Британська модель потішила фоловерів новою порцією відвертих світлин.
Демі Роуз опублікувала в Instagram знімки з відвертої фотосесії, яку вона влаштувала у морі.
Дівчина постала у прозорому боді із бірюзовою мереживною вишивкою, яка прикрила її пікантні місця.
Демі спокусливо позувала, стоячи, а також, лежачи у воді, і демонструвала сексуальні вигини тіла.
Роуз також не втратила можливості похизуватися пишною п'ятою точкою.
"Зробила ці фото ще до того, як світ став більш невгамовним. Хотіла сказати: будьте вдячні за свій спокій. Дехто може його й ніколи не знайти. Люблю вас", - підписала знімки модель.
Нагадаємо, раніше Демі Роуз у червоному корсеті похизувалася пишним бюстом.
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