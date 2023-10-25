Ох і спокусниця: Демі Роуз у прозорому боді продемонструвала сексуальне тіло

Демі Роуз опублікувала в Instagram знімки з відвертої фотосесії, яку вона влаштувала у морі.

Дівчина постала у прозорому боді із бірюзовою мереживною вишивкою, яка прикрила її пікантні місця.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі спокусливо позувала, стоячи, а також, лежачи у воді, і демонструвала сексуальні вигини тіла.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Роуз також не втратила можливості похизуватися пишною п'ятою точкою.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

"Зробила ці фото ще до того, як світ став більш невгамовним. Хотіла сказати: будьте вдячні за свій спокій. Дехто може його й ніколи не знайти. Люблю вас", - підписала знімки модель.

Нагадаємо, раніше Демі Роуз у червоному корсеті похизувалася пишним бюстом.

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