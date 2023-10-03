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Ох і спокусниця: Кім Кардашян у блискучому бікіні похизувалася сексуальним бюстом

Ох і спокусниця: Кім Кардашян у блискучому бікіні похизувалася сексуальним бюстом

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1034
Час на прочитання
1 хв
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Ох і спокусниця: Кім Кардашян у блискучому бікіні похизувалася сексуальним бюстом

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Зірка реаліті та інфлюенсерка потішила фоловерів пікантними світлинами.

Кім Кардашян опублікувала в Instagram серію пікантним фото, зроблених у напівтемряві.

На них красуня постала у мініатюрному блискучому бікіні, ліф якого ледь прикривав її пишні груди.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

На Кім також була шовкова бежева піжама з монограмою бренду Gucci.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кардашян спокусливо позувала на камеру, хизуючись сексуальним бюстом.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

"Все від Gucci", - підписала знімки Кім.

Нагадаємо, Кім Кардашян у лавандовій сукні-комбінації приголомшила образом на Тижні моди у Парижі.

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Дата публікації
Перегляди
1034
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