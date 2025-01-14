Ох і спокусниця: модель Лаура Селія у червоному бюстгальтері поласувала полуницею у ліжку

Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram гарячий фотоколаж зі своєї спальні.

Красуня позувала для фото у ліжку. На ній був сексуальний червоний мереживний бюстгальтер. Свій пікантний образ вона доповнила гарною об'ємною зачіскою з локонами і макіяжем із чорними стрілками.

Лаура Селія/Instagram Лаури Селії

Селія спокусливо їла на камеру шматочки полуниці, розбурхуючи уяву своїх підписників.

Нагадаємо, Лаура Селія сфотографувалася на нічному пляжі. Вона постала у сексуальній золотій сукні з оголеною спиною.

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