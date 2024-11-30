Ох і спокусниця: телеведуча у леопардовій нічній сорочці похизувалася величезними грудьми

41-річна зірка OnlyFans Джессіка Алвес продовжує ділитися з підписниками у соцмережі пікантними знімками.

Бразильсько-британська телеведуча, учасниця реалітішоу Celebrity Big Brother і зірка OnlyFans, яка зробила понад 100 пластичних операцій, – Джессіка Алвес – опублікувала в Instagram нові гарячі світлини свого сексуального образу.

Джессіка Алвес/Instagram Джессіки Алвес

Цього разу жінка сфотографувалася у леопардовій нічній сороці з чорним мереживом і розрізами. Алвес похизувалася своїми величезними грудьми, розмір яких просто вражає.

Джессіка Алвес/Instagram Джессіки Алвес

У Джессіки було розпущене волосся, насичений вечірній макіяж і довгий гострий червоний манікюр.

Нагадаємо, минулого разу Джессіка Алвес у білизні кольору айворі релаксувала у джакузі.

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