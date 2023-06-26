Ох, які ніжки: Сієнна Міллер у джинсовому аутфіті приїхала на фестиваль

41-річна британо-американська акторка потрапила в об'єктиви фотографів під час фестивалю у Гластонбері, а Англії.

Сієнна Міллер відвідала п'ятий день фестивалю. Перед об'єктивами фотографів знаменитість з'явилася у стильній укороченій джинсовій куртці та коротких джинсових шортах від Self-Portrait, а взута була у високі ковбойські чоботи. На шортах у неї був пояс, біляве волосся розпущене, а на обличчі чорні окуляри від сонця.

Сієнна Міллер / Фото: Getty Images

Сієнна уклала свої довгі світлі локони у вільні хвилі, які каскадом спадали їй на плечі і зробила проділ по центру. На обличчі акторка мала легкий денний макіяж. Вона мала дуже привабливий вигляд.

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