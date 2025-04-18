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- Шоу-бізнес
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Ого, яка: Розі Гантінгтон-Вайтлі позувала в мереживній спідній білизні
Модель знялася у рекламі іменної колекції білизни.
Британська супермодель та екс-"ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — випустила нову колекцію спідньої білизни Rosie Lingerie в рамках своєї давньої співпраці з брендом Marks & Spencer.
Модель позувала в білому мереживному комплекті, що складається з бюстгальтера, панчох та пояса для панчох. Волосся її було розпущене, а на обличчі був її фірмовий макіяж — акцент на димчасті тіні та натуральний рожевий відтінок помади.
«Комплект для сезону весіль», — написала Розі під знімками та показала декілька кадрів із бекстейджу зйомок.
До речі, сьогодні, 18 квітня, у Розі день народження. Їй виповнюється 38 років.
Раніше, нагадаємо, весільну колекцію свого бренду Savage x Fenty представила Ріанна. Вона позувала в рожевому мереживному нижній білизні та фаті.