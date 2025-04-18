Ого, яка: Розі Гантінгтон-Вайтлі позувала в мереживній спідній білизні

Розі Хантінгтон-Уайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

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Британська супермодель та екс-"ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — випустила нову колекцію спідньої білизни Rosie Lingerie в рамках своєї давньої співпраці з брендом Marks & Spencer.

© Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

© Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Модель позувала в білому мереживному комплекті, що складається з бюстгальтера, панчох та пояса для панчох. Волосся її було розпущене, а на обличчі був її фірмовий макіяж — акцент на димчасті тіні та натуральний рожевий відтінок помади.

© Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

© Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

«Комплект для сезону весіль», — написала Розі під знімками та показала декілька кадрів із бекстейджу зйомок.

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© Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

© Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

До речі, сьогодні, 18 квітня, у Розі день народження. Їй виповнюється 38 років.

Раніше, нагадаємо, весільну колекцію свого бренду Savage x Fenty представила Ріанна. Вона позувала в рожевому мереживному нижній білизні та фаті.