Ого, які: модель з Панами у білому купальнику похизувалася пишними стегнами

Грейсі Бон

Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон опублікувала в Instagram нове відео зі свого повсякденного життя, зняте у гардеробній.

На ньому красуня з’явилася у білому суцільному купальнику з пікантним декольте. Вона похизувалася на камеру тонкою талією і широкими стегнами, розмір яких просто приголомшує.

На відео Бон продемонструвала, як купальник вона поєднала з джинсовими мінішортами. Вийшов чудовий образ для пляжу.

