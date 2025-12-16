- Дата публікації
Ого, які: модель з Панами у білому купальнику похизувалася пишними стегнами
Грейсі Бон обожнює вихвалятися своїми формами.
Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон опублікувала в Instagram нове відео зі свого повсякденного життя, зняте у гардеробній.
На ньому красуня з’явилася у білому суцільному купальнику з пікантним декольте. Вона похизувалася на камеру тонкою талією і широкими стегнами, розмір яких просто приголомшує.
На відео Бон продемонструвала, як купальник вона поєднала з джинсовими мінішортами. Вийшов чудовий образ для пляжу.
Нагадаємо, Грейсі Бон у квіткових лосинах потрясла величезними сідницями на камеру.