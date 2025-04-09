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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Ого, які: зірка OnlyFans у леопардовому бікіні приголомшила пишними формами

41-річна Джессіка Алвес у гламурному пляжному луку похизувалася великими грудьми і сідницями.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Алвес

Джессіка Алвес

Бразильсько-британська телеведуча, учасниця реалітішоу Celebrity Big Brother і зірка OnlyFans — Джессіка Алвес — опублікувала в Instagram гарячий знімок із відпочинку.

Джес позувала перед фотокамерою у леопардовому бікіні із червоними зав’язками на плавках. Зірка похизувалася пишними грудьми, тонкою талією і величезними сідницями. Розміри її форм просто приголомшують.

Джессіка Алвес

Джессіка Алвес

Свій пляжний лук Алвес доповнила акуратним укладанням та макіяжем із пишними накладними віями і темно-бежевою помадою.

«Золота година — та година сонячного світла, коли світ має такий вигляд, який він має у ваших мріях», — підписала фото Джессіка.

Нагадаємо, Джессіка Алвес відома тим, що перенесла понад 100 пластичних операцій, щоб змінити свою зовнішність. Під час своїх перевтілень її часто називали лялькою Кеном.

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