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Ого, які: зірка OnlyFans у леопардовому бікіні приголомшила пишними формами
41-річна Джессіка Алвес у гламурному пляжному луку похизувалася великими грудьми і сідницями.
Бразильсько-британська телеведуча, учасниця реалітішоу Celebrity Big Brother і зірка OnlyFans — Джессіка Алвес — опублікувала в Instagram гарячий знімок із відпочинку.
Джес позувала перед фотокамерою у леопардовому бікіні із червоними зав’язками на плавках. Зірка похизувалася пишними грудьми, тонкою талією і величезними сідницями. Розміри її форм просто приголомшують.
Свій пляжний лук Алвес доповнила акуратним укладанням та макіяжем із пишними накладними віями і темно-бежевою помадою.
«Золота година — та година сонячного світла, коли світ має такий вигляд, який він має у ваших мріях», — підписала фото Джессіка.
Нагадаємо, Джессіка Алвес відома тим, що перенесла понад 100 пластичних операцій, щоб змінити свою зовнішність. Під час своїх перевтілень її часто називали лялькою Кеном.