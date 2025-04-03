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- Шоу-бізнес
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Ого які: зірка реаліті у пітоновій сукні блиснула величезними грудьми
Челсі Лазкані з подругою у звабливих образах йшли на вечірку до ресторану.
До об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапили подруги і зірки американського реалітішоу Selling Sunset — Челсі Лазкані і Емма Ернан. Красуні йшли на вечірку в один із місцевих ресторанів.
Челсі мала ефектний вигляд у пітоновій сукні міді на тонких бретельках, яка підкреслила не лише її спокусливу фігуру, а й великий сексуальний бюст. Аутфіт вона доповнила білою сумкою Chanel на золотому ланцюжку і бежевими босоніжками.
Лазкані кучеряве волосся зібрала у високу зачіску, зробила вечірній макіяж і довгий французький манікюр. Лук зірка реаліті завершила діамантовими і золотими прикрасами.
Емма обрала для свого виходу чорну обтислу сукню з відвертим декольте аж до пупка, чорні босоніжки і чорну стьобану сумку від Chanel.