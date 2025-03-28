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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
174
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1 хв

Ого, який: Гайді Клум у жакеті з відвертим декольте блиснула спокусливим бюстом

51-річна супермодель у відвертому луку з’явилася на вулицях Нью-Йорка.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум у сміливому образі total black потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку.

Модель була одягнена у двобортний жакет із відвертим декольте, крізь який вона блиснула своїми спокусливими грудьми. Верх вона скомбінувала з прозорою спідницею максі з високим розрізом, що дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Аутфіт Клум доповнила чорними туфлями-човниками на шпильках і чорною сумкою. Вона зробила гарну зачіску з локонами і молочний манікюр. На обличчі у Гайді були стильні сонцезахисні окуляри, на шиї — цікава прикраса із мавпами, а на пальцях — каблучки.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум потрапила під приціл фотографів у супроводі своїх доньок — 20-річної Лені і 15-річної Лу.

Гайді Клум_2 / © instagram.com/heidiklum

© instagram.com/heidiklum

Гайді Клум_1 / © instagram.com/heidiklum

© instagram.com/heidiklum

Гайді Клум_8 / © instagram.com/heidiklum

© instagram.com/heidiklum

Гайді Клум_7 / © instagram.com/heidiklum

© instagram.com/heidiklum

Гайді Клум_6 / © instagram.com/heidiklum

© instagram.com/heidiklum

Гайді Клум_4 / © instagram.com/heidiklum

© instagram.com/heidiklum

Гайді Клум_3 / © instagram.com/heidiklum

© instagram.com/heidiklum

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