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- Шоу-бізнес
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Ого, який: Гайді Клум у жакеті з відвертим декольте блиснула спокусливим бюстом
51-річна супермодель у відвертому луку з’явилася на вулицях Нью-Йорка.
Гайді Клум у сміливому образі total black потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку.
Модель була одягнена у двобортний жакет із відвертим декольте, крізь який вона блиснула своїми спокусливими грудьми. Верх вона скомбінувала з прозорою спідницею максі з високим розрізом, що дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.
Аутфіт Клум доповнила чорними туфлями-човниками на шпильках і чорною сумкою. Вона зробила гарну зачіску з локонами і молочний манікюр. На обличчі у Гайді були стильні сонцезахисні окуляри, на шиї — цікава прикраса із мавпами, а на пальцях — каблучки.
Нагадаємо, раніше Гайді Клум потрапила під приціл фотографів у супроводі своїх доньок — 20-річної Лені і 15-річної Лу.