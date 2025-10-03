Ого, смілива: 52-річна Гайді Клум у "голій" сукні і без бюстгальтера позувала на фешншоу у Парижі

Гайді Клум із донькою / © Getty Images

Гайді Клум разом із донькою Лені відвідала фешнпоказ колекції весна/літо 2026 бренду VETEMENTS, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Зірка прийшла у сірому двобортному довгому пальті оверсайз в клітинку і в пудрових гостроносих туфлях. Лені була одягнена у чорний костюм, що складався з вкороченої сорочки і спідниці за коліна, і взута у чорні туфлі.

Гайді Клум із донькою Лені / © Getty Images

А потім супермодель опинилася у центрі уваги фешнівенту, адже зняла пальто і продемонструвала свій відвертий образ. На Гайді була «гола» мереживна сіра сукня максі з рукавами-рукавицями, під яку вона одягла лише білі мереживні стринги.

Гайді Клум / © Getty Images

Клум похизувалася стрункою фігурою і пишним гарним бюстом.

Лук модель доповнила нюдовим довгим манікюром, стильним укладанням, насиченим вечірнім макіяжем і грілзами кольору металік на зубах.

