Дата публікації
-
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
- 362
Час на прочитання
- 1 хв
Ого, смілива: 52-річна Гайді Клум у "голій" сукні і без бюстгальтера позувала на фешншоу у Парижі
Супермодель своїм провокаційним вбранням викликала фурор на Паризькому тижні моди.
Гайді Клум разом із донькою Лені відвідала фешнпоказ колекції весна/літо 2026 бренду VETEMENTS, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.
Зірка прийшла у сірому двобортному довгому пальті оверсайз в клітинку і в пудрових гостроносих туфлях. Лені була одягнена у чорний костюм, що складався з вкороченої сорочки і спідниці за коліна, і взута у чорні туфлі.
А потім супермодель опинилася у центрі уваги фешнівенту, адже зняла пальто і продемонструвала свій відвертий образ. На Гайді була «гола» мереживна сіра сукня максі з рукавами-рукавицями, під яку вона одягла лише білі мереживні стринги.
Клум похизувалася стрункою фігурою і пишним гарним бюстом.
Лук модель доповнила нюдовим довгим манікюром, стильним укладанням, насиченим вечірнім макіяжем і грілзами кольору металік на зубах.
