Оголена і в солом’яному капелюсі: Гайді Клум поділилася сміливим фото

Гайді Клум / © Getty Images

52-річна німецька модель і суддя шоу America’s Got Talent - Гайді Клум - поділилася в Instagram сміливим чорно-білим фото, на якому вона зображена повністю оголеною. На супермоделі один лише крислатий солом’яний капелюх, а оголені груди вона прикриває руками.

Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Фото було зроблено в Італії фотографом Брюсом Вебером 2003 року — тоді моделі було 30 років, а її кар’єра була на самому піку: вона вийшла вперше на подіум на шоу Victoria’s Secret, почала з’являтися в телешоу і брала участь у різних розважальних передачах.

Зазначимо, Гайді Клум — не лише супермодель, а й багатодітна мама, вона виховує чотирьох дітей — двох доньок і двох синів. Усі діти народилися у шлюбі зірки зі співаком Сілом. Хоч для старшої доньки Лені він і не є біологічним батьком, однак Гайді почала зустрічатися з артистом, уже будучи вагітною від бізнесмена Флавіо Бріаторе. Із теперішнім чоловіком-музикантом модель у шлюбі вже 6 років, спільних дітей у них немає.

Раніше, нагадаємо, Гайді Клум показала всіх своїх чотирьох дітей. Вона організувала цьогоріч на батьківщині в Німеччині власний фестиваль, який назвала HeidiFest, а пройшов він напередодні національного «Октоберфесту». На свято вона і прийшла з усією сім’єю.