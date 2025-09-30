ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
243
Час на прочитання
1 хв

Оголена і в солом’яному капелюсі: Гайді Клум поділилася сміливим фото

Супермодель опублікувала в Мережі архівний знімок.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

52-річна німецька модель і суддя шоу America’s Got Talent - Гайді Клум - поділилася в Instagram сміливим чорно-білим фото, на якому вона зображена повністю оголеною. На супермоделі один лише крислатий солом’яний капелюх, а оголені груди вона прикриває руками.

Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Фото було зроблено в Італії фотографом Брюсом Вебером 2003 року — тоді моделі було 30 років, а її кар’єра була на самому піку: вона вийшла вперше на подіум на шоу Victoria’s Secret, почала з’являтися в телешоу і брала участь у різних розважальних передачах.

Зазначимо, Гайді Клум — не лише супермодель, а й багатодітна мама, вона виховує чотирьох дітей — двох доньок і двох синів. Усі діти народилися у шлюбі зірки зі співаком Сілом. Хоч для старшої доньки Лені він і не є біологічним батьком, однак Гайді почала зустрічатися з артистом, уже будучи вагітною від бізнесмена Флавіо Бріаторе. Із теперішнім чоловіком-музикантом модель у шлюбі вже 6 років, спільних дітей у них немає.

Раніше, нагадаємо, Гайді Клум показала всіх своїх чотирьох дітей. Вона організувала цьогоріч на батьківщині в Німеччині власний фестиваль, який назвала HeidiFest, а пройшов він напередодні національного «Октоберфесту». На свято вона і прийшла з усією сім’єю.

Гайді Клум у розкішних вечірніх сукнях (34 фото)

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
243
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie