Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Реклама

Ріанна стала головною героїнею нової рекламної кампанії Модного дому Dior. 38-річна співачка взяла участь у зніманнях разом зі своєю однорічною донькою Рокі Айріш. Особливу увагу привернуло відео, в якому зірка з’явилася оголеною, ніжно притискаючи малечу до себе.

У 27-секундному ролику камера поступово віддаляється від облич Ріанни та її доньки, демонструючи повний образ артистки. Її тіло прикриває культова чорна стьобана сумка Lady Dior із золотистою фурнітурою.

Реклама

Кампанія отримала назву Lady Dior 2027. У ній також представлені фотографії Ріанни з донькою: на одному знімку вони позують в однакових чорних шкіряних куртках, а на іншому співачка ніжно цілує малечу. Для знімання артистка обрала також рожеву сумку Dior.

Реклама

Нагадаємо, раніше трирічний син Ріанни вперше з’явився на обкладинці журналу.

Новини партнерів

Новини партнерів