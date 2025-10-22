ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
124
1 хв

Оголила частину грудей: співачка Теяна Тейлор у золотій відвертій сукні привернула увагу на івенті

Зірка в ефектному вбранні від Schiaparelli презентувала серіал, у якому знялася.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Теяна Тейлор

Теяна Тейлор / © Getty Images

Американська співачка та акторка Теяна Тейлор відвідала у Парижі премʼєру юридичного драматичного серіалу «Все чесно» (All’s Fair). Вона презентувала нову роботу разом із іншими колегами із серіалу: Гленн Клоуз, Сарою Полсон, Кім Кардашян, Нісі Неш-Беттс та Наомі Воттс.

Гленн Клоуз, Сара Полсон, Теяна Тейлор, Кім Кардашян, Нісі Неш-Беттс та Наомі Воттс / © Getty Images

Тейлор сяяла у відвертій золотій сукні по фігурі від бренду Schiaparelli з прет-а-порте колекції сезону весна-літо 2026. Вбрання мало галтер, прозорі вставки і клаптики тканини, розшиті срібним декором. А ще воно очолювало частину пишних грудей зірки.

Теяна Тейлор / © Getty Images

Теяна Тейлор / © Getty Images

Аутфіт Тейлор доповнила коротким кучерявим укладанням, макіяжем із чорними стрілками та червоним манікюром із золотим декором. Вуха вона прикрасила великими діамантовими сережками-цвяшками, а руки — різними каблучками від Rainbow K.

Нагадаємо, Теяна Тейлор без бюстгальтера і в прозорій сукні з’явилася на вечірці.

124
