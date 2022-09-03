Окоп і танк масою 46 тон: український музикант презентував емоційний кліп

Саша Чемеров презентував нову пісню та відео на неї – "Полями".

Це його дев'ятий сингл - сповідь людини, яка прокинулась від жахливого сну, усвідомила себе й стала на шлях любові.

Над створенням відео працювали Чемеров, режисер Нікіта Квасніков і продюсер Коля Серга.

"Головний герой "Полями" - це кожен українець, який з початку повномасштабного вторгнення опинився в окопі. На передку чи в тилу. І бореться зі страшною машиною смерті, яку в кліпі уособлює танк Т- 80У бойовою масою 46 т.

Продюсером кліпу я запросив Колю Сергу, і саме завдяки йому реалізація мого задуму з танком стала можливою. Коля насьогодні займає пост молодший лейтенант ЗСУ.

До реалізації відео долучились військові ЗСУ - піротехніки, механіки-водії танку, командири окремих батальонів", - розповів музикант.

Олександр розповів, що пісня написана три роки тому і вона чекала свого часу.

""Полями" - про культурний код України, переданий крізь власний досвід.

Про спалені поля України, про спалене серце кожного з нас. Про втрату землі під ногами, яку сприймали як належне.

Саша Чемеров/Фото Stas Gurenko

Про те, як ми загубилися й шукаємо шлях в новітній історії себе і країни. Про вигорання від болю. Про те, що відсутність любові, віри та надії закреслює всі шанси на існування здорового суспільства. Дякувати Богу в нас ці шанси є і разом ми досягнемо мети", - сказав Чемеров.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Саша Чемеров сторив благодійний фонд "Культурний опір", який допомагає ЗСУ.

Саша також є частиною проєкту Колі Серги "Культурний десант", з яким вони їздять як на "нуль", так і в глибокий тил проводити психологічну й музичну роботу для підтримки бійців ЗСУ.

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