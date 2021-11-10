Оксамитовий костюм, клатч-серце та манікюр: гламурний Джаред Лето на прем'єрі фільму "Дім Гуччі"

На червоній доріжці актор з'явився з ніг до голови одягнений у Gucci.

9 листопада в Лондоні відбулася світова прем'єра картини Рідлі Скотта "Дім Гуччі", яка розповіла історію про резонансне вбивство спадкоємця модної імперії Мауріціо Гуччі. Головні ролі у фільмі зіграли Леді Гага, Адам Драйвер, Аль Пачіно, Сальма Гаєк, Джаред Лето.

Актори фільму / Associated Press

На червоній доріжці всі актори сяяли в розкішному вбранні від Модного дому Gucci. Особливу увагу привернув Джаред Лето, адже з'явився в гламурному образі, в якому поєднав оксамитовий костюм бірюзового кольору з приталеним піджаком і штанами-кльошами зі світло-сірими черевиками на підборах і легкою шифоновою сорочкою з V-подібним вирізом.

Джаред Лето / Associated Press

Але родзинкою вечірнього аутфіту актора стала діамантова прикраса на шиї, білий манікюр та незвичайний клатч-серце (Gucci Heart Bag), що повторює анатомічну будову органу. Сумка була повністю інкрустована стразами. Вперше цей аксесуар було представлено брендом у колекції Aria у квітні 2021 року.

Джаред Лето / Associated Press

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