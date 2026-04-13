Оксамит, вирізи та хітові туфлі: зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз затьмарила всіх на заході

37-річна акторка Лілі Коллінз, яка зіграла головну роль у «Емілі в Парижі», відвідала спеціальний захід присвячений новому сезону цього зіркового серіалу.

Захід відбувся у Лос-Анджелесі, а Лілі з’явилася на ньому у темно-червоній оксамитовій сукні з останньої колекції бренду Balenciaga, представленої новим креативним директором П’єрпаоло Піччолі.

Сукня акторки є однією з найцікавіших речей колекції, а все через її крій та важку оксамитову тканину. Це було вбрання з обтислою спідницею довжини міді та драпуванням на ліфі і бедрах, через яке образ здавався легким, простим, але водночас елегантним.

Решту свого стилю акторка лишила стриманим — взула стильні, але лаконічні чорні туфлі хітового дизайну, а також додала до образу дуже прості сережки. Волосся Коллінз після зміни стрижки носить лише розпущеним.

Також нагадаємо, що Лілі Коллінз зіграє Одрі Гепберн, з якою її часто порівнюють. Це буде картина про створення класичної стрічки 1961 року «Сніданок у Тіффані».