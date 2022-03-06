Оксана Марченко заблокувала свій Instagram для українців

Телеведуча, що втекла, вирішила обмежити українцям доступ до своїх соцмереж.
Дружина народного депутата Віктора Медведчука та телеведуча Оксана Марченко, яка ще ввечері 18 лютого залишила територію України у супроводі охорони, тепер заблокувала для українців свої соціальні мережі.
Тепер, переходячи на її сторінку, з'являється напис: "Обмежений профіль. Цей профіль недоступний у вашому регіоні".
Нагадаємо, що слідом за своєю дружиною з країни втік і сам Медведчук — голова політради "Опозиційної платформи-За життя", який був під домашнім арештом.
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