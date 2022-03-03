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Оксана Пекун підтримала бойовий дух українців і заспівала патріотичну пісню

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Оксана Пекун підтримала бойовий дух українців і заспівала патріотичну пісню

Оксана Пекун/Facebook Оксани Пекун

Народна артистка України зазначила, що потрібно бути сильними духом, вірою і піснею.

Оксана Пекун записала для українців відео, на якому заспівала патріотичну пісню, щоб підтримати бойовий дух нашого народу у боротьбі проти російських загарбників.

"У боротьбі за Україну ця пісня вела наших патріотів у БІЙ! Так було у минулому столітті! Але вона актуальна і сьогодні. Слава нашим героям! Смерть ворогам!" – написала артистка у дописі.

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