Оксана Пекун підтримала бойовий дух українців і заспівала патріотичну пісню

Народна артистка України зазначила, що потрібно бути сильними духом, вірою і піснею.
Оксана Пекун записала для українців відео, на якому заспівала патріотичну пісню, щоб підтримати бойовий дух нашого народу у боротьбі проти російських загарбників.
"У боротьбі за Україну ця пісня вела наших патріотів у БІЙ! Так було у минулому столітті! Але вона актуальна і сьогодні. Слава нашим героям! Смерть ворогам!" – написала артистка у дописі.
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