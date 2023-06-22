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Оксана Пекун після нещасного випадку зі своїм чоловіком презентувала кліп на чуттєву пісню про кохання

Оксана Пекун після нещасного випадку зі своїм чоловіком презентувала кліп на чуттєву пісню про кохання

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1239
Час на прочитання
2 хв
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Оксана Пекун після нещасного випадку зі своїм чоловіком презентувала кліп на чуттєву пісню про кохання

Оксана Пекун

Народна артистка України і телеведуча присвятила нову композицію своєму чоловіку.

Оксана Пекун презентувала кліп на ліричну пісню про кохання "Половинка". Вона виступила не лише у ролі співачки, а й – режисерки й операторки, адже сама все знімала на телефон.

Локацією для знімань стала Італія, де Оксані довелося лишитися після благодійного концерту на три місяці через нещасний випадок, який трапився з її чоловіком – продюсером Володимиром Коваленком. Там чоловіку зробили операцію і він проходить курс лікування.

"Операція чоловіка, лікування, поїздки до лікарні змінили моє життя, але не змінили прагнення творити. Тому, щоб відволіктися від стресу, я вирішила відзнімати свій кожний день, наспівуючи нову пісню, яку записала перед від'їздом", – поділилася з нами Пекун.

Органічно  відчув стилістику і настрій відзнятого матеріалу друг артистки – співак і композитор Максим Новицький. Він, монтуючи відео, зберіг усю щирість почуттів двох половинок, які по-справжньому кохають одне одного.

"Слухаючи пісню і дивлячись відео, кожен буде переживати свої емоції, але головне усвідомлювати, що під час злетів і падінь велике щастя мати поруч свою половинку", – сказала Оксана.

Окрім співачки з чоловіком у кліпі знявся також пухнастий кавалер-кінг-чарльз-спаніель Амадеус.

Вірші пісні написала Міла Кирилюк, а музику – Володимир Будейчук.

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Дата публікації
Перегляди
1239
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