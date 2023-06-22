Оксана Пекун після нещасного випадку зі своїм чоловіком презентувала кліп на чуттєву пісню про кохання

Народна артистка України і телеведуча присвятила нову композицію своєму чоловіку.
Оксана Пекун презентувала кліп на ліричну пісню про кохання "Половинка". Вона виступила не лише у ролі співачки, а й – режисерки й операторки, адже сама все знімала на телефон.
Локацією для знімань стала Італія, де Оксані довелося лишитися після благодійного концерту на три місяці через нещасний випадок, який трапився з її чоловіком – продюсером Володимиром Коваленком. Там чоловіку зробили операцію і він проходить курс лікування.
"Операція чоловіка, лікування, поїздки до лікарні змінили моє життя, але не змінили прагнення творити. Тому, щоб відволіктися від стресу, я вирішила відзнімати свій кожний день, наспівуючи нову пісню, яку записала перед від'їздом", – поділилася з нами Пекун.
Органічно відчув стилістику і настрій відзнятого матеріалу друг артистки – співак і композитор Максим Новицький. Він, монтуючи відео, зберіг усю щирість почуттів двох половинок, які по-справжньому кохають одне одного.
"Слухаючи пісню і дивлячись відео, кожен буде переживати свої емоції, але головне усвідомлювати, що під час злетів і падінь велике щастя мати поруч свою половинку", – сказала Оксана.
Окрім співачки з чоловіком у кліпі знявся також пухнастий кавалер-кінг-чарльз-спаніель Амадеус.
Вірші пісні написала Міла Кирилюк, а музику – Володимир Будейчук.
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